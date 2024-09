Trabalhadores do setor hoteleiro fazem greve em pleno feriado nos EUA

O sindicato assinalou em comunicado que "muitos hotéis se aproveitaram da pandemia de covid-19 para reduzir o pessoal e os serviços aos hóspedes que nunca foram restabelecidos, o que fez com que os trabalhadores perdessem seus empregos e rendimentos".

Os grevistas montaram piquetes em vários hotéis de Boston, segundo constatou um correspondente da AFP, enquanto fazem planos para a realização de uma manifestação nesta segunda.

Essas medidas acontecem no contexto do feriado "Labor Day" - o dia dos trabalhadores nos Estados Unidos -, no qual milhões de americanos realizam deslocamentos pelo país. Segundo o grupo de monitoramento AAA, as viagens nacionais para essa data em geral subiram 9% em comparação com 2023.