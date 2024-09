Walter Salles revive fantasma da ditadura militar em Veneza com 'Ainda Estou Aqui'

O diretor Walter Salles revive o fantasma da ditadura militar com "Ainda Estou Aqui", filme em competição no Festival de Veneza que é sobretudo uma homenagem à mulher de Rubens Paiva, engenheiro e político desaparecido em 1971.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DO MÉXICO:

Presidente do México faz último balanço de sua gestão entre apoio popular e temores da oposição

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, apresenta neste domingo (1º) seu último balanço de governo, a um mês de deixar o cargo e de entregar à sua sucessora uma supermaioria parlamentar e uma reforma judicial que preocupa os mercados e os Estados Unidos.

TEGUCIGALPA:

Presidente de Honduras nomeia nova ministra da Defesa após escândalo de drogas

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, nomeou neste domingo (1º) uma advogada próxima de sua família como ministra da Defesa, após as renúncias de seu sobrinho do ministério e de seu cunhado como congressista, em meio a um escândalo de vínculos ao tráfico de drogas e o fim do tratado de extradição com os Estados Unidos.

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia diz que frustrou ataque 'massivo' de drones ucranianos

A Rússia afirmou, neste domingo (1º), que frustrou um ataque "massivo" ucraniano ao derrubar 158 drones que sobrevoavam 15 regiões do seu território, incluindo Moscou, poucos dias depois de o Exército russo lançar um ataque à infraestrutura energética da Ucrânia.

MOSCOU:

Rússia relembra os vinte anos do massacre de Beslan

A Rússia completa, neste domingo (1º), vinte anos da tomada de reféns promovida por um comando islamista em uma escola de Beslan, no Cáucaso russo, que deixou 334 mortos, incluindo 186 crianças, e traumatizou o país.

ERFURT, Alemanha:

Extrema direita alemã busca bons resultados em eleições regionais importantes

Duas regiões do leste da Alemanha realizam, neste domingo (1º), eleições nas quais a extrema direita é a favorita, o que poderá enfraquecer ainda mais o governo do social-democrata Olaf Scholz, em um ambiente tenso após o ataque mortal em Solingen.

=== ESPORTES ===

MONZA:

Charles Leclerc vence GP da Itália de F1 à frente das McLaren

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo (1º) diante dos 'tifosi' da tradicional escuderia o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, chegando à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris.

-- JOGOS PARALÍMPICOS

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

