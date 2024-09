Partido alemão de extrema direita AfD vence eleições regionais pela 1ª vez, segundo pesquisas

O partido alemão de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) venceu as eleições regionais pela primeira vez neste domingo (1º), no estado oriental da Turíngia, com entre 30,5% e 33,5% dos votos, segundo as pesquisas.

Na vizinha Saxônia, que também realizou eleições regionais neste domingo, a AfD está empatada com a conservadora CDU no primeiro lugar. Os social-democratas do chefe de governo Olaf Scholz sofreram um revés eleitoral em ambos os estados com entre 6,5% e 8,5% dos votos.

