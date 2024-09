Ministério da Defesa da Rússia afirma ter derrubado mais de 150 drones da Ucrânia em 15 regiões

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, neste domingo, 1º de setembro, que derrubou 158 drones da Ucrânia, incluindo dois em Moscou e outros nove perto da capital russa. O órgão disse que interceptou dispositivos em ao menos 15 regiões do país.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que os destroços de um dos dois drones abatidos sobre a cidade causaram um incêndio em uma refinaria de petróleo.

Desde o início do ano, a Ucrânia intensificou os ataques aéreos mirando refinarias e terminais de petróleo, em uma tentativa de frear as ofensivas do Kremlin.