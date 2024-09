Macron faz consultas com esquerda e direita para nomear primeiro-ministro na França

Cazeneuve e Bertrand foram citados como possíveis nomes de consenso para o cargo de primeiro-ministro no contexto de uma situação política complexa.

O ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve e o político do partido de direita Os Republicanos, Xavier Bertrand, serão recebidos, nesta segunda-feira (2), pelo presidente francês Emmanuel Macron, que busca um chefe de governo, depois de quase dois meses das eleições legislativas.

Macron causou surpresa na França ao convocar eleições legislativas em 30 de junho e 7 de julho, quase três anos antes do previsto, com a expectativa de um "esclarecimento" do panorama político após a vitória da ultradireita nas eleições europeias.

Mas esse cenário mergulhou a França em um bloqueio político, já que nenhum dos três blocos principais que emergiram do pleito - esquerda, centro-direita e extrema direita - conseguiu a maioria de 289 deputados e não há possibilidade de convocar novas eleições legislativas antes de julho de 2025.

Cazeneuve será o primeiro a ser recebido pelo presidente, na manhã desta segunda.