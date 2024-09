Luis Suárez faz 2 em vitória do Inter Miami sobre Chicago Fire

Suárez foi destaque do jogo, com participação em três dos quatro gols de sua equipe.

A diferença entre Miami e Chicago antes do início da rodada era de 30 pontos, e isto ficou em evidência nos primeiros minutos da partida, com o Inter dominando as ações.

Aos 25 minutos, o uruguaio recebeu de Marcelo Weigandt e chutou forte para a defesa parcial do goleiro Chris Brady, mas o rebote bateu em Tobías Salquist e a bola acabou no fundo das redes.

Um erro na saída e uma triangulação entre Sergio Busquets, Jordi Alba e Suárez foram a fórmula do segundo e terceiro gols, ambos com finalização de primeira do ex-jogador do Grêmio dentro da área.

Suárez, de 37 anos, chega a 20 gols entre todas as competições e se torna o quarto jogador da história do Inter Miami a chegar a esse número. O atacante está a nove gols de alcançar o argentino Gonzalo Higuaín e o equatoriano Leonardo Campana na lista histórica de artilheiros.