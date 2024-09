Charles Leclerc vence GP da Itália de F1 à frente das McLaren

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, venceu neste domingo (1º) diante dos 'tifosi' da tradicional escuderia o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, chegando à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial, terminou na sexta posição, quase 38 segundos atrás de Leclerc, mas ainda mantém uma boa vantagem em relação a Norris na luta pelo título.

Apesar de ter colocado seus dois pilotos no pódio e dado um grande passo na briga pelo campeonato de construtores, a McLaren sai de Monza com um pouco de frustração, já que não ficou com a vitória apesar de ocupar a primeira fila do grid, e com Norris deixando escapar pontos importantes na disputa com Verstappen.