Pequim denuncia outra 'colisão deliberada' das Filipinas no Mar da China Meridional

A China acusou, neste sábado (31), um navio filipino de causar uma "colisão deliberada" com um navio da Guarda Costeira perto de um recife disputado no Mar do Sul da China, o mais recente de uma série de incidentes naquela zona.

A China reivindica, por razões históricas, praticamente todas as ilhotas do Mar da China Meridional, ante a outros países vizinhos, como Filipinas, Vietnã, Brunei e Malásia.

Desde que o presidente Ferdinand Marcos assumiu o poder em 2022, as Filipinas têm afirmado com mais firmeza as suas reivindicações de soberania em alguns recifes disputados ao largo de Pequim.