Paranadadora espanhola Teresa Perales iguala medalhas de Michael Phelps

A espanhola de 48 anos conseguiu o pódio com o tempo de 1min10s95, atrás da nadadora de Singapura Pin Xiu Yip e da mexicana Haidee Viviana Aceves.

A paranadadora espanhola Teresa Peralez conquistou neste sábado (31) o bronze nos 50 metros nado costas da categoria S2 nos Jogos Paralímpicos de Paris e igualou o número de medalhas do lendário americano Michael Phelps.

Quando tinha 19 anos, Teresa perdeu os movimentos de ambas as perdas devido a uma neuropatia e, a partir de então, encontrou sua paixão na natação, tornando-se um ícone do movimento paralímpico internacional com seu impressionante desempenho em competições.

"Esta medalha tem muita história por trás, muito esforço", declarou ela aos jornalistas.

"É para todos aqueles que correm atrás e todos que mantêm a esperança até o final", acrescentou a paranadadora, que no ano passado perdeu os movimentos do braço esquerdo devido aos espasmos que são provocados por sua condição, o que lhe causava uma luxação contínua no ombro.