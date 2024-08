Kamala Harris diz que Trump desrespeitou cemitério militar dos EUA

A candidata presidencial dos Estados Unidos, a vice-presidente democrata Kamala Harris, disse, neste sábado (31), que seu adversário, o republicano Donald Trump, "faltou com respeito" ao cemitério militar de Arlington depois que se soube que alguém de sua equipe de campanha empurrou uma funcionária durante uma visita.

"Deixe-me ser clara: o ex-presidente faltou com respeito a um terreno sagrado, tudo pelo bem de uma manobra política", disse a vice-presidente e candidata do Partido Democrata sobre o incidente de segunda-feira no Cemitério Nacional de Arlington, onde Trump acompanhava familiares de militares americanos mortos no Afeganistão.

O candidato republicano visitou o recinto, que fica perto de Washington, junto de familiares de alguns dos 13 militares mortos em um bombardeio em 2021, durante as últimas horas da retirada americana do Afeganistão.