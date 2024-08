Alemanha alerta sobre pacotes que pegam fogo durante o frete

Autoridades de segurança advertem empresas sobre encomendas que entram em chamas durante o transporte. Empresa DHL confirmou ao menos dois casos. Outros países europeus também teriam sido afetados.Autoridades alemãs alertaram nesta sexta-feira (30/08) sobre o envio de "dispositivos incendiários incomuns" por meio de serviços de entrega. O comunicado, distribuído a empresas do setor de logística e aviação, menciona uma série de situações em que encomendas enviadas por pessoas físicas em diversos países europeus pegaram fogo durante o transporte. O alerta foi emitido pelo Departamento Federal de Investigações (BKA) e pelo serviço de inteligência doméstico, o BfV, segundo as agências de notícias DPA e Reuters. No comunicado, os dois órgãos afirmam estar a par do problema há algumas semanas e sugerem que os pacotes foram enviados com a intenção de "causar danos a empresas de frete e outras infraestruturas logísticas". Outras encomendas do tipo podem estar em circulação, segundo o BKA e o BfV. O caso está sendo investigado pela Procuradoria-Geral em Karlsruhe. Um pacote incendiou um contêiner inteiro Embora o alerta não faça nenhuma menção à Rússia, fontes da área de segurança disseram à agência de notícias DPA que as autoridades não descartam uma possível relação com os casos crescentes de sabotagem russa na Alemanha. Ainda segundo essas mesmas fontes, o comunicado tem relação com um caso ocorrido em julho no centro de logística da DHL (divisão dos Correios da Alemanha) em Leipzig, que funciona como hub global da empresa. Uma encomenda enviada de um país báltico teria pegado fogo ali. As chamas se espalharam por um contêiner, atingindo outros pacotes, mas logo foram apagadas. Procurada, a DHL confirmou dois eventos do tipo e disse levar o alerta a sério e colaborar com as investigações. "Em resposta às atuais investigações das autoridades em diversos países, a DHL Express adotou medidas em todos os países europeus para proteger sua rede, seus funcionários e instalações, bem como clientes." ra/le (DPA, Reuters)