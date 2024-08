Ucrânia pede à Mongólia que prenda Putin, em conformidade com ordem do TPI

A Ucrânia "espera que o governo da Mongólia esteja ciente do fato de Vladimir Putin ser um criminoso de guerra", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da ex-república soviética, confrontada com uma invasão russa desde fevereiro de 2022.

O Estatuto de Roma estipula que cada Estado-membro que tenha recebido uma solicitação "tome imediatamente as medidas necessárias para a prisão" do indivíduo procurado e que este seja levado "sem demora à autoridade judicial competente do Estado que o prendeu".

A Mongólia, situada entre a Rússia e a China, assinou o Estatuto de Roma em 2000 e o ratificou em 2002.

O líder russo esteve ausente da cúpula dos Brics na África do Sul, em agosto de 2023, e da cúpula do G20 na Índia, no mês seguinte. Viajou para a China em maio deste ano, para a Coreia do Norte em junho e para o Azerbaijão este mês, países que não são membros do TPI.

