Relatório da Universidade de Columbia denuncia antissemitismo durante protestos

"Os incidentes dolorosos e penosos de antissemitismo relatados nesse relatório são totalmente inaceitáveis. São contrários aos nossos valores e aos princípios de tolerância e inclusão que nos definem", disse a presidente interina da universidade, Katrina A. Armstrong. "As experiências desses estudantes mostraram que existe uma necessidade urgente de reformar as normas sociais cotidianas em todos os campi da universidade."

"Qualquer expressão de conexão com Israel - amigos ou parentes, tempo passado naquele país - bastava para prejudicar as relações com outros estudantes", observaram os autores. "Os problemas que encontramos são sérios e generalizados, e o pacto social foi quebrado", concluíram.

Alguns fatos ocorreram mesmo antes de um grupo de estudantes pró-palestinos montar um acampamento para exigir um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a retirada do investimento da universidade em ativos relacionados com Israel ou a venda de armas àquele país, que culminou com a ocupação do prédio Hamilton Hall, antes do despejo policial. "As experiências durante esse período foram, inclusive, mais extremas", ressaltaram os autores.

Segundo Katrina, "esta é uma oportunidade de reconhecer o dano causado e de nos comprometermos a fazer as mudanças necessárias para melhorarmos e voltarmos a nos dedicar, como líderes da universidade, indivíduos e comunidade, à nossa missão fundamental de ensino e pesquisa".

A reitora da universidade, Nemat Shafik, questionada por ter permitido a entrada das forças de ordem no campus para acabar com os protestos, anunciou no último dia 15 sua demissão.