Mikel Merino sofre lesão e vai desfalcar Arsenal por várias semanas, diz Arteta

O meia espanhol Mikel Merino, recentemente contratado pelo Arsenal junto à Real Sociedad, se lesionou no ombro no primeiro treino com a equipe inglesa e ficará afastado por "várias semanas", anunciou nesta sexta-feira (30) o treinador Mikel Arteta.

"Nesta quinta-feira, Merino machucou o ombro após uma queda. Parece que ele não estará disponível por várias semanas", disse Arteta na coletiva de imprensa antes da partida dos 'Gunners' pela Premier League contra o Brighton.

A contratação do jogador de 28 anos, campeão europeu com a Espanha em julho, foi oficializada na terça-feira e a lesão ocorreu na quinta-feira, no primeiro treino com o time.