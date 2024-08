Japão abandona ideia de convencer mulheres a se casarem com homens do campo em troca de dinheiro

As autoridades planejavam oferecer até 600 mil yenes (23,3 mil reais na cotação atual) a mulheres para se casarem e se instalarem fora de Tóquio, em uma política para revitalizar as zonas rurais, informou a mídia japonesa, nesta sexta-feira (30).

Um plano do governo japonês de incentivar mulheres solteiras da cidade a se casarem com homens do campo em troca de dinheiro foi abandonado perante às críticas.

Os meios de comunicação revelaram, nesta semana, o plano do governo, o que provocou uma avalanche de críticas nas redes sociais.

"De verdade, pensaram que mulheres independentes, motivadas e educadas na cidade iriam dizer 'Claro! Eu me caso com um homem do campo e me mudo para lá por 600 mil yenes! Imediatamente!'?", escreveu um internauta na rede social X. "É sério isso?", acrescentou.

"Ainda não entenderam? Essa ideia vem de pessoas que só valorizam a mulher se ela engravidar", publicou outro usuário.