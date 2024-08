Francisco visita Ásia e Oceania na viagem mais longa e ambiciosa de seu pontificado

O papa Francisco inicia na segunda-feira (2) a viagem mais longa e distante de seu pontificado, com duração de 12 dias, que passará por quatro países do sudeste da Ásia e da Oceania, um desafio para sua idade e saúde frágil.

"O papa sempre pensa que é necessário ir um pouco mais longe", declarou recentemente um funcionário de alto escalão da diplomacia do Vaticano. "Ele se sente capaz de fazer esta viagem este ano. No próximo ano, não terá tanta certeza", acrescentou.

Francisco, que habitualmente se desloca com uma cadeira de rodas ou com o auxílio de uma bengala, foi submetido a uma operação abdominal em 2023 e contraiu uma gripe em novembro, o que o obrigou a cancelar a viagem para a COP28 em Dubai.

A viagem estava programada para 2020, mas foi adiada devido à pandemia de covid. Há algumas semanas, as dúvidas persistiam nos corredores do Vaticano sobre a possibilidade de um percurso tão longo e de tantos dias devido à saúde do pontífice argentino de 87 anos.

Normalmente, o papa viaja acompanhado de um médico pessoal e de um enfermeiro, o que deve ser repetido desta vez, segundo uma fonte do Vaticano. "O estado geral dele é bom, não houve alerta neste verão" (hemisfério norte, inverno no Brasil), acrescentou.

O objetivo é "reforçar a soberania do papa e o papel da Santa Sé entre os católicos do local, criar comunhão", explicou à AFP Michal Chambon, teólogo e antropólogo da Universidade Nacional de Singapura.

"Se a Santa Sé quer ensinar sua universalidade, deve aproximar-se das tradições asiáticas que desempenham um papel cada vez mais importante na ordem internacional", acrescentou.

Em Jacarta, capital do país muçulmano mais populoso do mundo, o diálogo entre cristianismo e islamismo será o tema principal da visita, com um encontro inter-religioso no dia 5 de setembro na mesquita Istiklal, a maior do sudeste asiático.

Organizações como a Anistia Internacional criticam a discriminação contra as minorias religiosas neste arquipélago de 17.500 ilhas, em particular contra os cristãos.