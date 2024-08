Exército israelense afirma que matou três 'terroristas do Hamas' na Cisjordânia

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira que matou três combatentes palestinos no terceiro dia de operações na Cisjordânia ocupada e afirmou que eram integrantes do movimento islamista Hamas, com quem Israel está em guerra em Gaza desde 7 de outubro.

Testemunhas relataram à AFP um bombardeio israelense contra um carro em Zababdeh, ao sudeste da cidade de Jenin, e que os soldados israelenses inspecionaram o veículo após o ataque. Um correspondente da AFP observou a retirada de corpos do automóvel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

dms-sbh/bfi/acc/meb/fp