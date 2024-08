Exército dos EUA anuncia ter matado 15 combatentes do EI no Iraque

Uma operação conjunta entre forças americanas e iraquianas matou 15 membros do grupo Estado Islâmico (EI) no oeste do Iraque, informou nesta sexta-feira (30) o Comando Central no Oriente Médio (Centcom) do Exército dos Estados Unidos.

"Esse grupo do EI estava equipado com numerosas armas, granadas e cinturões explosivos. Não há indícios de que tenha havido vítimas civis", acrescentou o Centcom na rede social X.

A operação, realizada na manhã de quinta-feira, "teve como alvo dirigentes do EI com o objetivo de desmantelar e enfraquecer a capacidade do grupo de planejar, organizar e realizar atentados contra civis no Iraque e contra cidadãos, aliados e parceiros americanos na região e fora dela", informou o Exército.