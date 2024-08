Cinebiografia polêmica de Trump chegará aos cinemas nos EUA antes das eleições

O pequeno estúdio independente Briarcliff Entertainment planeja lançar "O Aprendiz" menos de um mês antes de o ex-presidente republicano e a vice-presidente democrata Kamala Harris se enfrentarem na disputada eleição presidencial do país, de acordo com o veículo especializado.

Além disso, complicando ainda mais a situação da cinebiografia, um de seus primeiros financiadores foi o bilionário pró-Trump Dan Snyder, que, segundo relatos, ficou descontente com a representação do republicano e tentou bloquear o filme.

O roteiro do filme foi escrito por Gabriel Sherman, um jornalista que cobria o setor imobiliário para o New York Observer e que conversava regularmente com Trump.

No entanto, a decência de Trump é gradualmente corroída à medida que ele aprende as artimanhas dos negócios e do poder com seu mentor Roy Cohn, vivido por Jeremy Strong ("Succession").

O diretor do filme, Ali Abbasi, disse à AFP que incluiu a cena de estupro para mostrar como Trump se distanciou das "relações humanas que o definem e que o mantêm em cheque como ser humano".

Stan acrescentou que o comportamento do jovem Trump "é muito mais relacionável do que gostaríamos de admitir".