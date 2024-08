Velório do uruguaio Juan Izquierdo reúne milhares em Montevidéu

Nesta quinta-feira, o silêncio, ocasionalmente interrompido por intensos aplausos, tomou conta dos arredores e da sede do Club Nacional de Fútbol em Montevidéu, onde o corpo do jogador está sendo sepultado das 11h às 13h após chegar a Montevidéu à meia-noite de quarta-feira em um "Aviocar" C-212 da Força Aérea Uruguaia.

O último adeus ao jogador do Nacional do Uruguai, Juan Izquierdo, que morreu na terça-feira no Brasil após sofrer um ataque cardíaco em meio a uma partida da Copa Libertadores, reuniu milhares de pessoas comovidas por sua morte em Montevidéu nesta quinta-feira (29).

Juan "era um exemplo muito querido (...). Um rapaz íntegro", disse Alejandro Balbi, presidente do Nacional, aos repórteres.

Num clima de profunda tristeza, o público passou em frente ao caixão do jogador localizado no 'Salón Cristal' da sede do Nacional, rodeado de arranjos florais enviados em sua maioria por colegas e clubes, constatou a AFP.

Chegaram ao local quatro jogadores do São Paulo vindos do Brasil e uma delegação do Peñarol, arquirrival do Nacional no futebol uruguaio, composta por seus jogadores mais experientes, seu presidente Ignacio Ruglio, seu técnico Diego Aguirre e dirigentes.