UE: Borrell recomenda que bloco imponha sanções a ministros israelenses por falas contra Gaza

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, principal diplomata do bloco, disse hoje que a UE deve considerar impor sanções a vários ministros do governo israelense por suas observações sobre a guerra em Gaza.

"Alguns ministros israelenses têm lançado mensagens de ódio, mensagens de ódio inaceitáveis, contra os palestinos e proposto coisas que vão claramente contra o direito internacional e são uma incitação para cometer mais crimes", disse Borrell.

Borrell não nomeou os ministros, mas no início deste mês ele criticou o Ministro das Finanças Bezalel Smotrich por observações sugerindo que a fome da população de Gaza de mais de 2 milhões de palestinos "pode ser justa e moral" até que os reféns capturados no ataque do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel sejam devolvidos para casa.