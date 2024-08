Tufão Shanshan atinge o Japão e governo pede retirada de 4 milhões de pessoas

Quase 4 milhões de pessoas no sul do Japão foram instadas a deixarem suas casas com a chegada do tufão Shanshan nesta quinta-feira, 29. Três pessoas morreram em um deslizamento de terra e há pelo menos um desaparecido. Dezenas de japoneses ficaram feridos e mais de 250 mil casas estão sem energia elétrica. Foi determinada a suspensão de voos, serviços de trem-bala e atividades de grandes empresas. Segundo a CNN, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um raro alerta de emergência para a tempestade, com a preocupação com inundações e deslizamentos de terra para Kyushu, a principal ilha mais ao sul do País. Um aviso de retirada de nível 4, o segundo alerta mais alto, está em vigor para toda a ilha, afetando 3,7 milhões de moradores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na prefeitura central de Aichi, na ilha de Honshu, uma família de cinco pessoas foi soterrada por um deslizamento de terra na noite de terça-feira, 27. A CNN afirma que três pessoas, um casal na faixa dos 70 anos e um homem de 30 anos, morreram no incidente. Duas mulheres foram retiradas dos escombros e sobreviveram, uma delas com ferimentos graves.

O tufão Shanshan causou o cancelamento de mais de 700 voos e o fechamento de partes das principais rodovias que passam por Kyushu, assim como a suspensão de trens-bala e das atividades dos correios, de supermercados e de montadoras como Toyota, Honda, Mazda e Nissan. Mais de 255.150 residências da ilha ficaram sem energia, conforme a Kyushu Electric Power. A Associated Press (AP) reporta que mais de 70 pessoas ficaram feridas na ilha, principalmente nas cidades de Miyazaki e Kagoshima. Cerca de 20 mil pessoas se abrigaram em centros comunitários municipais, ginásios escolares e outras instalações. O secretário-geral do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse em uma entrevista coletiva que "chuvas recordes são esperadas" e que as autoridades estão tentando "avaliar o estado dos danos e implementar medidas de resposta a desastres de emergência".

A principal ameaça no resto do país é uma taxa de precipitação elevada, com a previsão de 500 milímetros de chuva em áreas como Shikoku e Honshu. O volume pode ser maior que o registrado em todo o mês de agosto. Tempestade se move lentamente De acordo com o Joint Typhoon Warning Center (JTWC), o tufão vem enfraquecendo à medida que se move para o norte, após atingir o continente com velocidades de vento de até 185 quilômetros por hora. Ainda assim, a grande quantidade de chuvas representa um risco no caso de tempestades mais lentas, pois elas podem atingir as mesmas áreas por muitas horas ou mesmo dias.