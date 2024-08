Trump promete fecundação in vitro gratuita se voltar à Casa Branca

O candidato republicano Donald Trump prometeu, nesta quinta-feira (29), que, se vencer as eleições presidenciais de novembro, fará com que o governo ou as companhias de seguros assumam os custos dos tratamentos de fertilização in vitro (FIV) para "todos os americanos que precisem", mas não detalhou como seria o financiamento do programa.

"Hoje, anuncio em uma importante declaração que, sob a administração Trump, o seu governo pagará - ou a sua companhia de seguros será obrigada a cobrir - todos os custos associados ao tratamento de FIV", disse o magnata em um comício em Michigan.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os direitos reprodutivos têm sido um dos principais pontos fracos de Trump desde que a Suprema Corte, com o apoio de juízes conservadores designados durante o seu primeiro mandato, eliminou em 2022 as garantias federais para o acesso ao aborto.