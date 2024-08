Reino Unido planeja aumentar consideravelmente as repatriações de imigrantes

O governo britânico prometeu aumentar significativamente as repatriações de solicitantes de asilo rejeitados e residentes ilegais e assinar acordos com entidades locais para apoiar a reintegração.

Na semana passada, o Ministério do Interior publicou um contrato, divulgado nesta quinta-feira (29) pelo Financial Times, cujo objetivo é encontrar "provedores de serviços" que apoiem a "reintegração" no seu país de origem de pessoas repatriadas por não terem o direito de residir no Reino Unido.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governo do primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, planeja alocar um total de 15 milhões de libras esterlinas (US$ 19,7 milhões ou R$ 109 milhões) para esse sistema ao longo de três anos.