OpenAI dará acesso a seus modelos de linguagem ao governo dos EUA

O AI Safety Institute (Instituto de Segurança para a Inteligência Artificial), criado em 2023 pelo governo de Joe Biden, concluiu um acordo similar com um concorrente da OpenAI, a Anthropic, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira (29).

A OpenAI, empresa criadora do programa de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT, chegou a um acordo para permitir que o governo dos Estados Unidos tenha acesso a seus novos modelos de linguagem antes de serem lançados, com o objetivo de identificar possíveis riscos.

As duas startups se comprometeram a colaborar com o instituto para "avaliar as capacidades [dos modelos] e os riscos de segurança" que possam surgir, além de trabalhar em "métodos para gerenciar esses riscos", informou o organismo.

"Esses acordos são apenas um começo, mas marcam uma etapa importante para ajudar a orientar o futuro da IA em direção a uma abordagem responsável", resumiu Elizabeth Kelly, diretora do instituto, citada no comunicado.

O avanço desses modelos de linguagem (LLM) aumenta suas capacidades e os riscos associados, especialmente de uso mal-intencionado.