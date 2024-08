Israel mata líder da Jihad Islâmica em segundo dia de operações militares na Cisjordânia

Jaber era um dos homens mais procurados por Israel por seu papel no planejamento e execução de ataques, incluindo um tiroteio que matou um civil israelense, Amnon Muchtar, na cidade de Qalqilya, na Cisjordânia. em junho. A Jihad Islâmica Palestina confirmou a morte de Jaber em um comunicado publicado no Telegram nesta quinta-feira.

O Exército de Israel (FDI) matou Muhammad Jaber, líder do grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina na Cisjordânia, nesta quinta-feira, 29, no segundo dia de operações militares na região. Outros quatro terroristas foram mortos na operação que ocorreu em uma mesquita na cidade de Tulkarm.

Na quarta-feira o Exército israelense iniciou uma de suas maiores operações em mais de um ano no território palestino. Centenas de soldados acompanhados de drones invadiram partes de Jenin e Tulkarm com o intuito de acabar com organizações terroristas na região. Grupos como Hamas, Jihad Islâmica e as Brigadas de Jenin atuam na Cisjordânia.

Moradores relataram que as Forças de Defesa de Israel estão colocando bloqueios em estradas da região. Com a operação militar, Israel abre uma terceira frente de ofensivas em meio a uma escalada nas tensões com a milícia xiita Hezbollah no norte do país e a guerra com o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Mais de 600 palestinos foram mortos na Cisjordânia desde os ataques de 7 de outubro do ano passado, segundo dados da ONU. (Com agências internacionais).