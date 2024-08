Incêndio deixa três feridos e consome quase 4 mil hectares de floresta no Equador

A secretaria acrescentou que o governo mobilizou militares e bombeiros de três províncias, inclusive Loja, para controlar o incêndio, que consome uma área de preservação municipal que, segundo ONGs, abriga espécies da flora e da fauna únicas no mundo.

O fogo, registrado na cidade de Quilanga (na província de Loja, fronteiriça com o Peru), também afetou duas residências e uma granja, assinalou a entidade em um comunicado.

Um incêndio iniciado há uma semana no sul andino do Equador deixou três feridos e 3.877 hectares de floresta de pinheiros e graminiformes queimados, informou a secretaria estatal de Riscos nesta quinta-feira (29).

A secretaria de Comunicação da Presidência, que divulgou o relatório de Riscos, afirmou que o incêndio "afeta gravemente" Quilanga, um pequeno povoado que vive da exploração do café.

O Equador enfrenta atualmente doze incêndios florestais, que "estão sendo monitorados", segundo a secretaria de Riscos.

Um deles se originou na quarta-feira em uma área de floresta do morro do Carmen, no porto de Guayaquil (sudoeste), de onde operam emissoras de TV como a Teleamazonas, que se viram ameaçadas.