Assim como os humanos, saguis chamam uns aos outros pelo nome

"Estamos muito interessados no comportamento social, porque acreditamos que foi essencialmente o que levou os humanos a serem tão especiais em comparação com outros animais", disse à AFP o principal autor do trabalho, David Omer.

"Não corremos rápido, não voamos, não nos destacamos em nada mais além de sermos sociais, e todos os nossos feitos como sociedade são nossos feitos sociais", assinalou.

Os saguis são animais ideais para estudar a evolução do comportamento social e a linguagem nos humanos, explicou, pois têm traços similares e vivem em pequenos grupos familiares monogâmicos de seis a oito indivíduos, que criam seus filhos de forma cooperativa.