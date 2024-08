Arqueólogos descobrem espada samurai de 400 anos em Berlim

Raro artefato do período Edo levanta questões sobre sua jornada do Japão feudal isolado até o coração da Europa.No início, parecia um achado rotineiro. Em 2022, funcionários que trabalhavam nas obras de revitalização do Molkenmarkt, na região central de Berlim, encontraram, nos escombros que enchiam o porão de um prédio residencial perto da praça, um bastão de metal corroído. A Molkenmarkt é considerada o lugar onde Berlim foi fundada, há quase 800 anos, e as escavações na região em obras já revelaram todo tipo de artefatos históricos. Foi apenas durante a restauração do objeto que se descobriu que se tratava de uma valiosa espada japonesa de 400 anos. Um achado, já que o Japão permaneceu completamente fechado a estrangeiros até 1854. A espada curta, conhecida como wakizashi, data do século 17, segundo informou o Escritório de Monumentos Estaduais de Berlim. Foi somente durante o trabalho de restauração no Museu de Pré-História e História Antiga que os especialistas perceberam que estavam lidando com um fragmento de uma wakizashi, espada tradicionalmente usada por samurais. Punho do período Edo O punho da espada, que tinha danos graves causados pelo calor, manteve partes de sua bainha de madeira, assim como fragmentos de seu invólucro de tecido e pele de arraia. O punho foi datado do chamado período Edo, entre os séculos 17 e 19. A lâmina é muito mais antiga e pode até ser do século 16. A restauração revelou detalhes fascinantes: parte do punho foi decorada com o desenho de daikoku, um dos sete deuses da sorte do Japão. Além disso, a lâmina, embora tenha sido encurtada em algum momento de sua história, foi decorada com motivos de crisântemo e água, típicos do período Edo. As radiografias feitas antes da restauração trouxeram mais revelações. Embora não tenha sido encontrada a assinatura do ferreiro, foi confirmado que a lâmina era originalmente mais longa, reforçando a hipótese de que a wakizashi foi cortada para um novo uso. Origem desconhecida Ainda é um mistério como essa espada japonesa chegou a Berlim. Algumas teorias sugerem que ela pode ter sido um presente diplomático durante a Missão Takenouchi em 1862 ou a Missão Iwakura em 1873, quando enviados japoneses visitaram a Europa para estabelecer relações. Mas não foi encontrada nenhuma ligação direita com o local encontrado que comprove essa teoria. "Quem poderia imaginar que, em uma época em que o Japão estava isolado e quase nenhum viajante europeu visitava o país, uma arma tão usada e ricamente decorada chegaria a Berlim", disse Matthias Wemhoff, arqueólogo diretor do Museu de Pré-História e História Antiga e dos Museus Naturais de Berlim. A wakizashi foi exibida ao público pela primeira vez no Museu do Samurai de Berlim no sábado (24/08), durante a Longa Noite dos Museus, evento anual em que todos os museus da cidade abrem para visitação à noite.