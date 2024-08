Vice-presidenta argentina promete reabrir processos contra guerrilhas que combateram a ditadura

A vice-presidente da Argentina, a ultraconservadora Victoria Villaruel, prometeu na terça-feira reabrir os processos das vítimas das guerrilhas criadas na década de 1970 que lutaram contra a ditadura, uma decisão que organizações de defesa dos direitos humanos chama de desconhecimento do "genocídio" cometido durante o período.

"A Argentina merece não ser um ninho de impunidade e, para isso, é necessário que construamos sobre as bases da justiça. Portanto, reabriremos todos os casos de vítimas do terrorismo para que a justiça faça o que deveria ter feito há mais de 20 anos", disse Villarruel, também presidente do Senado.

"Todos os 'montoneros' têm que ser presos, respondendo por ensanguentar a nossa nação", acrescentou, em referência aos membros da guerrilha que pregava um "socialismo nacional" e que foi sufocada durante a ditadura cívico-militar (1976-1983), responsável por milhares de mortos e desaparecidos.