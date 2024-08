Sabalenka vence Bronzetti com facilidade e vai à 3ª fase do US Open

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do ranking da WTA, derrotou com facilidade a italiana Lucia Bronzetti (76ª) por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-1, nesta quarta-feira (28), em Nova York, chegando assim à terceira rodada do US Open.

Sob um calor intenso em Flushing Meadows, Sabalenka não correu risco em nenhum momento contra a italiana, a quem não cedeu um único break point.

"Com o apoio que recebi, vocês me salvaram do clima insano de hoje (quarta-feira). Foram condições de jogo difíceis", disse ela ao público na quadra Louis Armstrong.