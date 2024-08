Papa qualifica de 'pecado grave' tentativas de 'repelir' migrantes

O papa Francisco qualificou, nesta quarta-feira, 28, de "pecado grave" as tentativas de "repelir" os migrantes e pediu a "solidariedade", em uma oração por aqueles que morreram no mar ou foram "abandonados no deserto".

"Tem-se que dizer isso claramente: há quem trabalha sistematicamente de todas as formas para repelir os emigrantes. E isso, quando é feito conscientemente e com responsabilidade, é um pecado grave", insistiu o papa em sua audiência geral semanal no Vaticano.

"Alguns desertos também, infelizmente, se tornam cemitérios de migrantes. Muitas vezes, essas mortes não são 'naturais'. Não. Às vezes, os levam ao deserto e os deixam ali", acrescentou.