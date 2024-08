Maduro usa boné do MST e diz para movimento enviar homens e mulheres para produzir na Venezuela

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, usou um boné do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nesta terça-feira, 27. Ele foi presenteado com o item durante uma agenda pública em Caracas, capital do país vizinho.

Em discurso, Maduro arriscou frases em português e afirmou que espera uma "brigada" de mil membros do MST produzindo no território venezuelano. As imagens foram publicadas pelo perfil oficial de Nicolás Maduro no YouTube.

"Este boné acabou de me ser dado pela delegação brasileira. Muito bonito. Acolhemos com amor o Movimento dos Sem Terra (MST) do Brasil. Bem-vindos", afirmou Maduro. "Bem-vindo, povo brasileiro, com revolução bolivariana. Eu falo português perfeito."