Krejcikova, campeã de Wimbledon, cai na 2ª rodada do US Open

"Não tenho palavras neste momento. Para mim é simplesmente um sonho", disse a jogadora romena, que veio do qualifying e conseguiu um dos resultados mais surpreendentes neste US Open.

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, campeã de Wimbledon em julho, foi surpreendida nesta quarta-feira (28) pela romena Elena-Gabriela Ruse na segunda rodada do US Open.

A tcheca de 28 anos havia chegado às quartas de final do US Open em 2021, mesma temporada em que conquistou o primeiro de seus dois títulos de Grand Slam, em Roland Garros.

Badosa, que já foi número 2 do mundo e atualmente ocupa a 29ª posição no ranking da WTA, chega pela primeira vez à terceira rodada do US Open, de volta à sua melhor forma depois de mais de um ano por problemas físicos.

"Pensei nisso durante o match point. Disse a mim mesma: 'Você vai fazer algo que nunca conseguiu", explicou. "É só uma terceira rodada, mas queria muito conseguir aqui em Nova York, onde eu nasci".

A espanhola confirmou que também jogará o torneio de duplas mistas em Flushing Meadows ao lado de seu namorado, o grego Stefanos Tsitsipas.