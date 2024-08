Exército de Israel admite fracasso em impedir ataque de colonos judeus na Cisjordânia

"O caso não está encerrado e não se encerrará até que os autores compareçam perante a Justiça", acrescentou o oficial, citado em um comunicado do Exército referente a um relatório militar sobre o ataque.

"A primeira força [que chegou ao local] não conseguiu compreender totalmente a situação [...] e deveria ter atuado com mais determinação", acrescenta.

A investigação relata que "cerca de 100 israelenses encapuzados" queimaram várias casas e automóveis em Jit no dia 15 de agosto e que as tropas demoraram pelo menos 12 minutos para chegar ao local.

A polícia e os serviços de inteligência israelenses anunciaram na semana passada a prisão de quatro pessoas, incluindo um menor, suspeitas de estarem envolvidas "em incidentes terroristas contra palestinos" durante o ataque a Jit.

Segundo testemunhas, centenas de colonos atacaram a localidade com facas e armas de fogo no dia 15 de agosto. De acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, um palestino de 23 anos foi morto na ocasião.

mib-mj/sbh/cab/js/mb/yr/mvv