Ex-político de Las Vegas é declarado culpado por assassinato de jornalista

Robert Telles, ex-administrador do condado de Clark, em Las Vegas, foi processado pelo assassinato de Jeff German, um jornalista veterano do Las Vegas Review-Journal que foi esfaqueado várias vezes em frente à sua residência em setembro de 2022.

O Las Vegas Review-Journal publicou em seu site os artigos assinados por German, assassinado aos 69 anos. "O júri do condado de Clark fez justiça por Jeff German", disse o editor executivo do jornal, Glenn Cook, em comunicado divulgado hoje. "Suas reportagens responsabilizaram um funcionário público por sua má conduta e permitiram aos eleitores escolher outro para aquele cargo", destacou.

Advogado de formação, Telles afirmou ser vítima de conspiração, enquanto sua defesa questionou a investigação. A Promotoria apresentou provas, como um vídeo de câmeras de segurança do dia do crime, que mostra um homem vestindo jaqueta laranja, chapéu e tênis no bairro de German. As imagens também mostram o homem dirigindo uma caminhonete que, segundo a investigação, pertencia ao político.

"Ele o assassinou porque as reportagens de Jeff destruíram a sua carreira, sua reputação, provavelmente ameaçaram seu casamento e expuseram coisas que ele admitiu não querer que se tornassem públicas", disse o promotor Christopher Hamner em sua argumentação final, na segunda-feira.

A investigação de German citava queixas contra Telles por intimidação, favoritismo e outras irregularidades em um escritório do governo local que gerencia propriedades de pessoas que morrem sem deixar testamento.