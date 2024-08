Wall Street fecha em alta, com novo recorde para o Dow Jones

Mas a tendência mudou no meio do dia, após a publicação dos dados sobre a confiança do consumidor americano pelo Conference Board.

Este índice se recuperou muito acima do esperado em agosto, com melhores perspectivas sobre as condições econômicas e a inflação nos Estados Unidos, apesar de um enfraquecimento do mercado de trabalho.

A confiança do consumidor subiu para 103,3 pontos diante dos 101,9 de julho, um dado que foi revisto para cima.