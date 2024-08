Trump ameaça não ir ao primeiro debate com Kamala

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, colocou em dúvida nesta segunda, 26, sua participação no primeiro debate contra a democrata Kamala Harris, em 10 de setembro. Ele acusa a emissora ABC, que realizará o debate, de parcialidade e se recusa a usar microfone aberto durante toda a transmissão. "Eu me pergunto, por que eu faria o debate contra Kamala Harris nessa rede?", escreveu Trump em sua rede social Truth Social.

Mas Trump, pessoalmente, parece que não está se importando muito com a discussão. Durante um evento de campanha, ele discordou ontem dos próprios assessores, ao ser questionado por jornalistas. "Concordamos com as mesmas regras. Não importa para mim. Provavelmente, eu preferiria que eles ficassem ligados. Mas o acordo foi que seria o mesmo da última vez", disse o republicano.

A campanha de Trump alega que as regras do debate da ABC são as mesmas do debate da CNN, realizado em junho, quando as duas campanhas concordaram em fechar os microfones - os democratas afirmam que o combinado era quando o candidato era Joe Biden, não Kamala.

O desempenho ruim de Biden no último debate, além da queda nas pesquisas, enterraram as chances de reeleição do presidente. Kamala, que está ligeiramente à frente de Trump nas pesquisas, espera manter a boa fase ou aumentar a diferença. Desde que assumiu a candidatura do partido, há pouco mais de um mês, sua campanha arrecadou US$ 540 milhões, sendo US$ 82 milhões só durante a convenção do partido, na semana passada. O comando democrata anunciou também o recrutamento de 200 mil novos voluntários.

Corrida

Faltam pouco mais de 70 dias para as eleições. No entanto, a votação antecipada começa dentro de três semanas, em alguns Estados. Além do primeiro debate, dia 10, um segundo está previsto para o dia 25 de setembro, na NBC, e um outro, entre os candidatos a vice (o democrata Tim Walz e o republicano J.D. Vance), está programado para o dia 1.° de outubro, organizado pela CBS News. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.