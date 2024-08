Reforma judicial no México estremece relação com EUA e inquieta mercados

A relação entre o México e os Estados Unidos, que formam um dos blocos econômicos mais poderosos do mundo, balançou com as pressões de Washington contra uma polêmica reforma judicial, que também gera temor nos mercados.

Em uma nova afronta às advertências do embaixador americano, Ken Salazar, de que a reforma "ameaça" a relação comercial e é um risco para a "democracia", o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declarou na terça-feira "em pausa" o diálogo com o diplomata, com quem manteve grande proximidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A relação com Salazar "é boa, mas está em pausa", disse o presidente de esquerda, dias após o embaixador ter convocado a imprensa para expor suas críticas à emenda, que propõe a eleição de juízes pelo voto popular e provocou uma greve no Judiciário.