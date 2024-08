Oasis confirma retorno e anuncia turnê em 2025

O grupo de rock britânico Oasis anunciou nesta terça-feira (27) o retorno para uma turnê em 2025, após a reconciliação entre os irmãos Noel e Liam Gallagher, 15 anos depois da separação da banda por uma briga no camarim antes de um show.

(GB música gente família, 620 palavras, já transmitida)

PARIS:

A separação da banda Oasis há 15 anos em Paris

"Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais". Entre assobios do público, um diretor do festival Rock en Seine de Paris anunciou com estas palavras a separação do grupo britânico Oasis no dia 28 de agosto de 2009.

(França festival gente GB, 670 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HOUSTON:

Juiz suspende plano de Biden que acelera status legal para cônjuges de americanos

Um juiz do Texas pausou temporariamente na segunda-feira (26) um programa do governo que acelera o processo de obtenção de status legal para cônjuges estrangeiros de americanos, um golpe à política migratória de Joe Biden a 10 semanas das eleições presidenciais.

(EUA eleições residencia política direitos migração, 580 palavras, já transmitida)

RENO:

Mercado imobiliário aquecido de Nevada pode pesar na eleição presidencial nos EUA

Brittnie Aguirre cresceu em Nevada e sempre quis construir o seu próprio sonho americano neste estado: ter uma casa com seu marido e três filhos.

(EUA eleição Nevada, 850 palavras, já transmitida)

RENO:

As preocupações dos eleitores de Washoe, condado do estado-pêndulo de Nevada

Enquanto os Estados Unidos se aproximam rapidamente de uma eleição presidencial em novembro entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, a AFP tem medido a temperatura em condados-chave de sete estados-pêndulo onde a batalha é incerta.

(EUA eleições Nevada Washoe, 660 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Telegram, a 'arma de guerra' da Rússia sob crescente vigilância

A prisão do bilionário franco-russo Pavel Durov na França chamou a atenção mundial sobre a importância de seu aplicativo de mensagens Telegram para as tropas e propagandistas russos, à medida que a ofensiva da Rússia na Ucrânia entra em seu terceiro ano.

(Ucrânia conflito Rússia França internet)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NUKU'ALOFA:

Chefe da ONU emite 'SOS mundial' pela rápida elevação do Oceano Pacífico

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou, nesta terça-feira (27), um "SOS mundial" em uma cúpula de ilhas do Pacífico, onde apresentou um relatório que revela uma elevação acelerada do nível do mar na região.

(Clima diplomacia meio ambiente ONU Pacífico, 560 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- TÊNIS

Acompanhamento do US Open

-- JOGOS PARALÍMPICOS

PARIS:

Cerimônia espetacular para 'dar destaque a todos os corpos' na Champs-Élysées

A Praça da Concórdia, a Champs-Élysées e 4.400 atletas paralímpicos: a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos acontecerá na quarta-feira às 20h locais (15h em Brasília) em um suntuoso cenário parisiense, com o objetivo de ser espetacular e dando destaque a "todos os corpos", segundo os organizadores.

(Paris cultura 2024 cerimônia esporte deficientes Paralímpicos, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]