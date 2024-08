Osaka vence e se emociona no retorno ao US Open

A tenista japonesa Naomi Osaka, bicampeã do US Open, viveu nesta terça-feira (27) um emocionante retorno ao Grand Slam de Nova York ao derrotar a letã Jelena Ostapenko, uma das cabeças de chave do torneio. Osaka, que atualmente ocupa a 88ª posição no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em apenas uma hora e três minutos na quadra Louis Armstrong, a segunda maior de Flushing Meadows. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ex-número 1 do mundo, que joga o torneio como convidada, não cometeu um único erro não forçado no primeiro set contra a perigosa Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017.

Osaka, de 26 anos, não disputou o US Open no ano passado depois de dar à luz sua filha Shai. "Tentei não chorar ao sair da quadra", declarou a japonesa com os olhos marejados após a partida. "No ano passado estava vendo Coco [Gauff] jogar e estava com muita vontade de voltar". "Não sabia se conseguiria", reconheceu. "Ganhar este jogo e estar neste ambiente significa muito para mim".