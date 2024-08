Lula critica Daniel Ortega e volta a defender novas eleições na Venezuela

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender novas eleições na Venezuela e também criticou o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que rompeu relações diplomáticas com o Brasil, durante uma reunião com líderes da Câmara na noite de segunda-feira, 26.

Segundo apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Lula leu para os deputados a carta que escreveu junto com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a situação venezuelana. Logo depois, disse que, se fosse Nicolás Maduro, convocaria novas eleições no país. O petista destacou que o chavista ainda tem tempo para fazer isso.

Ao citar Ortega, Lula afirmou que não ir a um evento não é motivo para retaliação. A Nicarágua anunciou no início de agosto a expulsão do então embaixador brasileiro no país, Breno Dias da Costa, após ele deixar de comparecer ao aniversário de 45 anos da revolução sandinista.