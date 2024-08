Logan Sargeant será substituído por argentino Franco Colapinto na Williams

O piloto argentino Franco Colapinto ocupará o lugar do americano Logan Sargeant na Williams até o final da temporada 2024 da Fórmula 1, anunciou a equipe britânica nesta terça-feira (27). Colapinto, de 21 anos, fazia parte da academia da Wililams e como piloto de testes já participou dos treinos livres do Grande Prêmio da Inglaterra, em julho, no lendário circuito de Silverstone. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atualmente, o argentino competia na Fórmula 2 e ocupava a sexta posição do campeonato, vencendo a corrida sprint do GP da Emilia-Romagna disputado em maio.

"É uma honra estrear na Fórmula 1 com a Williams", declarou Colapinto, citado no comunicado da equipe. " É disso que os sonhos são feitos". A estreia do piloto argentino será já no próximo fim de semana, no GP da Itália, em Monza. "Chegar à F1 na metade da temporada será uma enorme curva de aprendizagem, mas estou pronto para o desafio e totalmente concentrado para trabalhar o máximo que puder com Alex [Albon] e a equipe para ter sucesso", acrescentou.

A Williams também agradeceu a Logan Logan Sargeant por seu "trabalho duro e contribuição nas últimas duas temporadas", ao longo das quais disputou 36 GPs. A passagem de Sargeant na principal categoria do automobilismo foi marcada por abandonos, e o acidente sofrido no GP da Holanda, no último domingo, terminou custando a vaga de titular da equipe. A princípio, Colapinto chega como um substituto temporário, pois a Williams anunciou no final de julho a contratação do espanhol Carlos Sainz para "correr ao lado de Alex Albon" em 2025.