Forças pró-turcas prendem jornalista que trabalha para a AFP no norte da Síria

Um jornalista que trabalha no norte da Síria para vários veículos de comunicação, entre eles a Agence France-Presse, foi preso pelas autoridades locais pró-turcas, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) nesta terça-feira (27).

As razões da prisão de Bakr al Kassem, de nacionalidade síria, pela polícia militar local não foram reveladas, indicou a ONG com sede no Reino Unido.

Sua esposa, a jornalista Nabiha Taha, contactada pela AFP, disse que o casal foi preso na segunda-feira na cidade de Al Bab, perto da fronteira com a Turquia onde moram, quando voltavam de carro após cobrir um evento.