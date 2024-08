Djokovic estreia com vitória tranquila sobre Albot no US Open

"Adoro jogar partidas noturnas, mas talvez não tão tarde", disse Djokovic sobre a quadra central Arthur Ashe.

O sérvio, que defende o título no último Grand Slam do ano, igualou Roger Federer como o segundo jogador com mais vitórias em Flushing Meadows, ambos com 89 e apenas superados pelas 98 de Jimmy Connors.

Djokovic cometeu 10 faltas duplas, algo incomum, contra Albot, mas só lhe permitiu três oportunidades de quebra, das quais o moldavo só conseguiu aproveitar uma.