1963: Começa primeira temporada da Bundesliga

Em 24 de agosto de 1963, eram disputadas as primeiras oito partidas do Campeonato Alemão de Futebol. Com a competição nacional, a história do esporte ganhava novo capítulo, cujas origens estavam na Copa do Mundo de 1954.No dia 24 de agosto de 1963, teve início, ainda muito tímida e desajeitadamente, uma importante fase da história do futebol alemão. Naquele sábado, 16 equipes entraram em campo para as primeiras oito partidas da Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol. Essa história tivera início nove anos antes. Na Copa do Mundo de Futebol de 1954, na Suíça, a seleção alemã chegou como azarão à final contra a Hungria, mas acabou levando o título. Nasce ideia do campeonato A Alemanha era campeã mundial, e durante muitas semanas o povo se curvou diante dos novos heróis. O triunfo no futebol devolveu um pouco de autoestima aos alemães, nove anos após o fim das barbáries nazistas. O técnico da seleção, Sepp Herberger, foi um dos primeiros a perceber o potencial que o futebol tinha para a economia alemã, que vivia a fase do "milagre econômico". Poderia, uma vez que a esplendorosa vitória em Berna chamou atenção para o quanto o futebol alemão estava atrasado. Na Inglaterra, por exemplo, havia grande quantidade de ligas profissionais que lotavam os estádios, enquanto na Alemanha havia somente cinco ligas amadoras. Os campeões de cada uma delas jogavam entre si para decidir quem era o campeão alemão. Os jogadores treinavam em suas poucas horas de folga, pois faltavam recursos para fazer da atividade um empreendimento lucrativo. Herberger, que desde a conquista do título era a autoridade máxima e incontestável do futebol na Alemanha, falava de uma liga nacional. Seu argumento: uma competição nacional de alto nível é necessária para a Alemanha não ficar para trás. Fundada a Bundesliga Durante alguns anos ainda, os diretores da Federação Alemã de Futebol (DFB) e dos clubes discutiram para definir o número de equipes que participariam da liga. Dos 46 candidatos, foram escolhidos 16. O Bayern de Munique não estava na lista. O primeiro gol da primeira rodada, em agosto de 1963, foi marcado por Konietzka, do Borussia Dortmund, que acabou perdendo por 3 a 2 para o Werder Bremen, em Bremen. O Dortmund era o campeão alemão, mas não foi quem levou a melhor no final do campeonato. O primeiro título foi para o Colônia. Alguns anos depois, chegavam à Primeira Divisão o Bayern de Munique e o Borussia Mönchengladbach. As equipes que disputaram o primeiro Campeonato Alemão foram: Hertha BSC Berlin Eintracht Braunschweig Werder Bremen Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt Hamburgo 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC Colônia Meidericher SV (hoje MSV Duisburg) TSV 1860 München SC Preußen Münster 1. FC Nürnberg 1. FC Saarbrücken FC Schalke 04 VfB Stuttgart Autor: Jens Thurau