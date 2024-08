Trump planeja contraofensiva contra Kamala Harris

Ele está planejando uma série de entrevistas e, após uma longa ausência, voltou a postar regularmente no X, anteriormente conhecido como Twitter, onde tem quase 90 milhões de seguidores.

Harris acaba de sair de uma Convenção Nacional Democrata em Chicago que foi orquestrada para apelar ao mainstream político, repleta de bandeiras patrióticas, cânticos de "EUA!" e suas promessas de endurecer a fronteira - um potencial problema para sua campanha - e reforçar os militares.

Os democratas se uniram entusiasticamente em torno de Harris e estão demonstrando apoio de maneiras marcantes. A campanha de Harris disse no domingo que arrecadou US$ 540 milhões no mês passado, com US$ 82 milhões vindos durante a convenção.