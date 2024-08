Terremoto de magnitude 5,3 abala o sul de Portugal

Um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter abalou a região sul de Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, por volta das 5h11 do horário local. O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa. As informações são de reportagem do jornal local Publico.

Não há até o momento registro de vítimas ou danos maiores, segundo a Proteção Civil. No entanto, o órgão recebeu um elevado número de chamadas de toda a região sul do país, segundo a reportagem. O terremoto teve origem no mar, mas não há risco de tsunami, segundo especialistas.

Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostram que o terremoto teve uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, enquanto o serviço geológico norte-americano estima a magnitude em 5,4, com epicentro a uma profundidade de 10,7 quilômetros. Segundo a SIC Notícias, um terremoto dessa intensidade não ocorria no país há mais de 50 anos.