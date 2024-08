Kremlin afirma não ter informação 'clara' sobre bombardeio que matou assessor da Reuters na Ucrânia

"Vou repetir mais uma vez. Os ataques são contra alvos de infraestrutura militar ou alvos relacionados com a infraestrutura militar", disse Peskov.

"Ainda não temos nada claro", disse o porta-voz da presidência russo, Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre a afirmação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de que o ataque foi "deliberado".

O bombardeio no domingo que atingiu o Hotel Sapphire de Kramatorsk provocou a morte de um assessor de segurança que trabalhava para a Reuters e feriu dois jornalistas, informou a agência de notícias, acrescentando estar "devastada".

Uma equipe de seis pessoas da Reuters, que cobria o conflito russo-ucraniano, estava hospedada no hotel.

A cidade fica a 20 quilômetros da linha de frente e o temor de novos ataques aumenta à medida que as forças russas prosseguem com o avanço no leste da Ucrânia.