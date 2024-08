Irmãos Gallagher alimentam rumores de volta do Oasis

Trinta anos depois do álbum "Definitely Maybe" (lançado em 29 de agosto de 1994) que lançou o Oasis à fama, seria este um anúncio de seu retorno nesta terça-feira? Os fãs da banda que lançou hits como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Champagne Supernova" têm sonhado frequentemente com essa ideia há anos, mas nunca pareceu tão possível como hoje.

Os irmãos publicaram nas redes sociais, na noite de domingo, o mesmo clipe com 11 segundos de duração que mostrava a data "27.08.24" acompanhada do horário "8am" (4h00 em Brasília).

Os fãs da lendária banda de rock britânica Oasis comemoraram nesta segunda-feira (26) as mensagens de Liam e Noel Gallagher alimentando rumores de um retorno aos palcos 15 anos depois da separação do grupo.

Na noite de domingo, Liam, de 51 anos, dedicou "Half The World Away", de seu antigo grupo, a Noel, durante seu show no Reading Festival. O artista cantou vários sucessos do "Definitely Maybe" e, ao final da apresentação, a mensagem publicada nas redes sociais foi exibida no telão.

O possível retorno da banda apareceu na primeira página do Sunday Times no domingo. "Noel e Liam Gallagher parecem ter resolvido suas diferenças e, se a trégua se mantiver, eles farão grandes shows em Londres e no Heaton Park de Manchester em 2025", escreveu o jornal, citando fontes da indústria musical.

O jornal também relatou um rumor de que o estádio de Wembley estaria reservado para 10 datas.